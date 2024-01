Kylian Mbappé : l'esprit focalisé sur les objectifs

Kylian Mbappé a la tête sur les épaules et le regard fixé sur ses objectifs. Quand je le rencontre au lendemain d’un match nul amer concédé face à Newcastle au Parc des Princes à l’occasion de l’avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le prodige du football français a déjà l’esprit focalisé sur la prochaine rencontre de Ligue 1. Sa frustration de la veille n’est plus palpable.

“Le foot c’est quelque chose de complexe et on oublie vite les expériences positives comme les négatives”, me dit-il. “Il faut toujours s’adapter et se réinventer.” Dans quatre jours, le Paris Saint-Germain effectue un court voyage en Normandie, du côté du Havre. Il ne pense qu'à ce déplacement et vient de s’acheter la nouvelle Playstation Portal pour survivre aux deux heures et demie de trajet aller en bus. “Je vais bien la charger”, s’amuse le jeune homme avec qui je discute brièvement du dernier FIFA (enfin on dit EA Sports FC maintenant), et du réalisme toujours plus impressionnant de NBA 2





