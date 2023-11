Kylian Mbappé brille contre Gibraltar

Auteur de trois buts et trois passes décisives, Kylian Mbappé a broyé Gibraltar et inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière. Le côté droit, mené par une doublette Jonathan Clauss – Kingsley Coman intenable, s'impose de plus en plus comme une évidence. Warren Zaïre-Emery a livré 17 minutes pleine d'autorité et son remplaçant Youssouf Fofana fut à la hauteur. Les notes des Bleus.Il s'installe vraiment dans le paysage.

D'abord par une titularisation malgré la présence de Jules Koundé dans le groupe. Ensuite, et surtout, par une nouvelle performance très dense. Dès la troisième minute, il provoque l'ouverture du score et le csc de Gibraltar. Ses centres tombent toujours dans la bonne zone. Il a aussi ouvert son compteur international sur une jolie frappe à l'entrée de la surface. Que demander de plus ?Deuxième titularisation et match sans histoire pour le Niçois qui a assuré l'essentiel en remportant tous ses duels dans les airs. Une façon de redonner très vite le ballon à ses milieux et rendre complètement inoffensif Gibralta





