Kristalina Georgieva en route pour un second mandat à la tête du FMI

Seule candidate à sa propre succession, la directrice générale du Fonds monétaire international ( FMI ), Kristalina Georgieva , est en route pour un second mandat, alors que l'institution se sait très attendue sur la lutte contre le réchauffement climatique et l' aide aux plus pauvres . Jeudi, le conseil d'administration du Fonds a confirmé, dans un communiqué, qu'une seule candidate, l'actuelle directrice générale du FMI , Kristalina Georgieva , a été nominée.

Le processus, lancé le 13 mars, donnait jusqu'au 3 avril aux représentants des Etats au conseil d’administration, ou un de ses gouverneurs, pour proposer des candidats pour prendre la tête de l'institution, alors que le mandat de Mme Georgieva doit s'achever le 30 septembre

