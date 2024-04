Kim Kardashian poursuivie en justice pour des tables Donald Judd

Célèbre dans le monde entier, Kim Kardashian s’est fait connaître sur les réseaux sociaux, dans la télé-réalité consacrée à sa famille, pour ses marques de vêtements mais aussi pour sa vie privée, partagée un temps avec Kanye West. Mais voilà que la superstar fait aujourd’hui la Une des journaux pour une tout autre raison. Et pas des plus flatteuses. En effet, la Fondation Judd a intenté un procès contre Kim K suite à une vidéo dévoilée en 2022 dans les locaux de sa marque SKKN by Kim.

Sur les images, on peut voir la star en train de présenter des « tables Donald Judd », qui se « marient parfaitement avec les chaises ». Kim Kardashian bientôt devant la justice ? Oui mais voilà : la fondation qui protège les œuvres du célèbre artiste, Donald Judd, décédé en 1994, est persuadée que les biens présentés ne sont pas authentique

