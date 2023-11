Kim Kardashian lance un soutien-gorge à tétons intégrés

Il en faut généralement peu à Kim Kardashian pour affoler la Toile. Ce talent, la femme d’affaires en est bien consciente, et n’hésite pas à en jouer. Pour preuve cette vidéo postée sur son Instagram personnel le vendredi 27 octobre. «La température de la Terre devient de plus en plus chaude. Le niveau de la mer augmente. Les plaques de glace rétrécissent.

De quoi remettre au goût du jour cette tendance tout droit importée des années 1990. Si ce n’est pas pour transformer un complexe féminin en un élément mode 100% assumé. Quoi qu’il en soit, les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre pour réagir. «En tant que survivante d'un cancer, je te remercie» Sur Instagram, les réactions ont été vives.

Le soutien-gorge à tétons qui pointent, sous-vêtement propulsé par Kim Kardashian, affole les réseaux sociauxLa vedette de téléréalité et fondatrice de la marque Skims a dévoilé une nouvelle pièce de lingerie qui fait sensation. Lire la suite ⮕

Meghan et Harry : leur nouvelle vie de célébrités en CalifornieDepuis leur départ de la famille royale britannique, Meghan et Harry vivent à Montecito en Californie avec leurs enfants. Ils se sont liés d'amitié avec des stars hollywoodiennes comme Beyoncé, Kerry Washington et Kim Kardashian . Lire la suite ⮕

« Coup de foudre pour l'esprit de Noël » : votre téléfilm inédit de Noël de ce lundi 30 octobre 2023 sur TF1 (Vidéo)Watch a scene from 'Ghosts of Christmas Always' starring Kim Matula, Ian Harding, Beth Leavel, Lori Tan Chinn and Reginald VelJohnson. Lire la suite ⮕

Un couple de commerçants prend sa retraite après 40 ans de travailKim et Hoy Van, les plus anciens commerçants du Marché couvert, prennent leur retraite à l'âge de 70 ans. Ils ont été chaleureusement salués par leurs clients fidèles et ont reçu de nombreuses marques d'affection. Lire la suite ⮕

La doudoune, le manteau essentiel de l'hiverPour lutter contre les températures négatives et la morosité saisonnière, la doudoune est notre meilleure allié. Encore faut-il bien la choisir. Les créateurs l'ont décliné à foison cette saison : citons Kim Jones qui, pour Dior, l'a revisitée façon bouée de sauvetage ; Dries Van Noten l'a sublimée de motifs en all-over ; tandis que Fendi a misé sur un modèle de doudoune en cuir très y2k. Doudoune : le manteau essentiel de l'hiver Pratique et chaude, la puffer jacket peut se targuer de faire partie de ces essentiels mode qui traversent les années sans jamais prendre une ride. Pour l'automne-hiver 2023-2024, nombreux sont les maisons et les créateurs à l'avoir intégrée dans leurs collections, puis revue et corrigée. Qu'elle soit courte, longue, oversize, ou au padding extrême… La doudoune est si versatile qu'elle s'accorde avec tout. La doudoune aperçue dans les rues de la Fashion Week Dans quel doudoune investir cet hiver ? Cette saison, les couleurs se font sobres, dans des tons marrons, beiges, et noirs. Parce que la doudoune ne se porte pas seulement comme élément sportswear, elle s'associe aussi à nos tenues les plus élégantes, comprenant le costume, la chemise immaculée, ou encore le pull en maille. À lire aussi sur Vogue.fr : Le guide ultime des tendances mode homme de l'automne-hiver 2023-2024 Fashion Week automne-hiver 2023-2024 : qu'en est-il de la diversité des corps sur les podiums ? Quelles sont les couleurs stars de l'automne-hiver 2023-2024 ? Lire la suite ⮕

Drame lors d'un match de hockey sur glace à SheffieldUn joueur américain de l'équipe de Nottingham est décédé après avoir été frappé à la gorge par un coup de patin lors d'un match de la Challenge Cup. Lire la suite ⮕