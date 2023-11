L'Ukraine a réussi à établir des positions sur la rive sous contrôle russe du Dniepr, dans le sud du pays, a admis mercredi 15 novembre Vladimir Saldo, le chef des autorités d'occupation installées par Moscou. Le Kremlin a toutefois assuré que l'armée russe faisait subir « un enfer » aux soldats ukrainiens.

Environ une compagnie et demie, répartie en petits groupes, se trouve sur un tronçon allant du pont ferroviaire (au village de) Krynky », a dit sur Telegram Vladimir Saldo, le dirigeant de la partie occupée de la région de Kherson, qui est le premier responsable russe à admettre que les forces ukrainiennes ont réussi à traverser le Dniepr dans cette zone

EUROPE1: Russie : un complice du meurtre de Politkovskaïa gracié par Poutine après avoir combattu en UkraineCondamné à 20 ans de prison pour son rôle dans l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa en 2006, Sergueï Khadjikourbanov, un ex-policier russe, a été gracié Vladimir Poutine pour avoir rejoint les forces russes en Ukraine .

LESECHOS: Ukraine, la guerre ordinaireDepuis le 24 février 2022, date de son invasion par la Russie , l' Ukraine vit en guerre. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay fait le point avec Guillaume Ptak, le correspondant des Echos à Kiev, sur l'évolution d'un conflit qui risque de durer.

LESECHOS: L'Allemagne double son aide militaire à l'UkraineLe ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé que l'aide militaire fournie à Kiev allait passer de 4 à 8 milliards d'euros en 2024. L'Allemagne est le deuxième contributeur à l'effort de guerre de l' Ukraine après les Etats-Unis et très loin devant la France.

LESECHOS: Les Vingt-Sept divisés sur leur soutien financier et militaire à l'UkraineAlors que les Ukrainiens s'inquiètent, les Européens patinent sur plusieurs mécanismes d'aide à Kiev. Le chef de la diplomatie de l'UE doit présenter de nouvelles pistes avant le sommet de la mi-décembre. La Commission doit proposer très prochainement de nouvelles sanctions contre Moscou.

20MİNUTES: Un ancien policier russe condamné pour complicité dans l'assassinat d'Anna Politkovskaïa est libéré grâce à un accord avec le KremlinSergueï Khadjikourbanov, ancien policier russe condamné à vingt ans de prison pour sa complicité dans l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa, est libéré grâce à une grâce présidentielle signée par Vladimir Poutine. Il a bénéficié d'un accord avec le Kremlin qui propose une grâce en échange de services au front en Ukraine . Cette pratique a permis au Kremlin d'étoffer ses troupes, mais suscite le désespoir des proches des victimes et la stupeur générale.

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l' Ukraine , l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie . En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

