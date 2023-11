Keynote : ces influenceurs ont été gâtés par Apple (vidéo)

Apple Silicon M3, M3 Pro et M3 Max : les surprises de la prochaine keynote Apple gâchéesAnnoncée depuis la semaine dernière, la keynote d’Halloween d’Apple sera moins bourrée de surprises que prévu. Des nouvelles rumeurs dévoilent tout ce qu’Apple devrait présenter sur scène d’ici à demain. Lire la suite ⮕

Apple révèle des informations cruciales sur le prochain keynoteL'entreprise veut garder le secret sur ses prochains produits, mais la loi n'est pas toujours en faveur de cette stratégie. Lire la suite ⮕

Après les AirPods Pro, un autre accessoire Apple en USB-C dès demain ?De nouveaux Mac pourraient aussi être annoncés durant le keynote, prévu pendant la nuit. Lire la suite ⮕

Balade d'Halloween à moto dans la MancheUne quarantaine de motos pour quelque 70 motards étaient réunis à La Glacerie (Manche) pour participer à une balade dite 'des p'tits monstres', ce samedi 28 octobre 2023, à 14 heures. Organisée par le collectif Cotentin Rasso Moto, la balade d'Halloween conduit les motards à Valognes, Bricquebec, Les Pieux, Octeville et Tourlaville. Ne prenez pas peur... Le collectif ne vous demandera pas de friandises car c'est bien lui qui en distribue ! A chaque étape, les enfants, de préférence déguisés, sont invités à venir à leur rencontre pour leur quémander des bonbons. Le collectif, qui sera bientôt formellement consolidé en association, organise plusieurs balades à thème par an dans le Cotentin, la plupart du temps caritatives. Lire la suite ⮕

Le parc Walibi Rhône-Alpes affiche complet pour HalloweenLe parc Walibi Rhône-Alpes situé à 1 heure de Lyon et de Grenoble est complet pendant les deux jours du week-end d'Halloween. Seules les personnes ayant un billet daté et réservé ou les abonnés annuels pourront entrer dans le parc. Une réservation obligatoire est mise en place pour gérer les flux et éviter les déçus. Lire la suite ⮕

[SPOILER] - Découvrez les premières images d'Halloween à l'institut !C'est Halloween à l'institut ! Kelly et Malik sont déjantés. De son côté; Thibault sert une potion mortelle à ses amis… Kelly a une idée : un concours de costume ! Alors qu'elle prend un selfie pour lancer le challenge, un détail glaçant sur la photo, attire l'attention de Lionel… Spoiler de l'épisode 785 d'Ici tout commence. Lire la suite ⮕