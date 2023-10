Kévin Diaz : 'Francesco Farioli s'est adapté à son effectif'

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Pour la première fois depuis 1995, un match de Premier League se jouera le 24 décembre (Chelsea-Wolverhampton). Cette programmation ne fait pas plaisir à Mauricio Pochettino, qui devra faire une croix sur son anniversaire de mariage. Une information qui fait réagir Nicolas Jamain, Lionel Charbonnier et Kévin Diaz. headtopics.com

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau. headtopics.com

Kévin, auditeur marseillais entre foot et imitationsThibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Lire la suite ⮕

« Que notre joie demeure », de Kevin Lambert : une fresque éclatante et cruellePortrait d’une architecte star et de son microcosme, ce roman de l’écrivain québécois vaut bien mieux que la polémique qui l’a opposé à Nicolas Mathieu pour avoir eu recours à une « sensivity reader ». Lire la suite ⮕

Maitrisez l'Art de l'Analyse Fondamentale avec InvestingPro : Croissance des bénéficesAnalyse des marchés de Actions par Investing.com (Francesco Casarella) couverture: Telecom Italia, Apple Inc, Saipem SpA, Telecom Italia SpA. Lisez l'article de Investing.com (Francesco Casarella) relatif aux marchés de sur Investing.com. Lire la suite ⮕

C'était pas dans l'After - Vendredi 27 octobrePour la première fois depuis 1995, un match de Premier League se jouera le 24 décembre (Chelsea-Wolverhampton). Cette programmation ne fait pas plaisir à Mauricio Pochettino, qui devra faire une croix sur son anniversaire de mariage. Une information qui fait réagir Nicolas Jamain, Lionel Charbonnier et Kévin Diaz. Lire la suite ⮕

MotoGP. Nouvel épisode du duel entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin en ThaïlandeAvant le GP de Thaïlande, 17e manche du championnat du monde de MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati) compte toujours 27 points d’avance sur son dauphin Jorge Martin (Pramac). Mais le « Martinator » n’a pas encore dit son dernier mot dans la course au titre. Lire la suite ⮕

Nice (Ligue 1) I Farioli, le paradoxe : D'un foot offensif à la meilleure défense d'EuropeFrancesco Farioli a fait de Nice la meilleure défense d'Europe avant le déplacement à Clermont vendredi (21h) en Ligue 1. Lire la suite ⮕