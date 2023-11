Kate Middleton : pull marine et jean, la princesse se la joue décontractée pour une sortie entourée d’hommes

Ainsi, l'épouse du prince William a tenu à passer du temps avec des papas"pour souligner le rôle important qu'ils jouent dans la vie de leurs enfants". Dans un premier temps, Nigel Clarke, qui a fondé le groupe en 2019, a présenté les activités de Dadvengers à la princesse depuis le pub d’Arnos Arms, au nord de Londres et Kate Middleton a fait connaissance avec plusieurs enfants.

La mère de trois enfants a ensuite été marcher sous la pluie avec une quinzaine de papas et leurs enfants pour profiter des aires de jeux situées à proximité. Pour l'occasion, Kate Middleton avait opté pour un look très décontracté. En effet, elle portait un pull marine avec un jean. Une tenue dans laquelle elle devait se sentir à l'aise pour déambuler avec les enfants et échanger avec des hommes.

D’après des propos rapportés par l'Independant, la princesse a déclaré au groupe qu’il était"important que les gens connaissent la valeur du temps passé en famille". Pour Kate Middleton, la famille c'est très important "Grâce à ce que vous faites, les enfants voient l’importance de socialiser et de se réunir", a-t-elle ajouté. La princesse de Galles a toujours mis en avant l'importance de la famille.

La visite de George (10 ans), Charlotte (8 ans) et Louis (5 ans) n'a pas laissé les membres de l'association de marbre. Nigel Clarke a assuré à la BBC que les papas étaient encore"sous le choc" d'avoir pu échanger avec elle. Elle aurait pris beaucoup de temps pour parler de son expérience de maman et aurait assuré être favorable à l’instauration d’un congé paternité plus long.

