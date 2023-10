Kate et William : 'Un sentiment croissant que…', cette décision forte qui fait grincer des dents

Voilà plusieurs jours que Kate et William n'ont pas fait de sortie officielle. Et pour cause, l'agenda du prince et de la princesse de Galles n'affiche aucun événement d'ici le 30 octobre, date à laquelle George, Charlotte et Louis reprendront le chemin de la Lambrook School. Le couple a en effet préféré passer un temps de qualité en famille pendant les vacances de la Toussaint.

Kate Middleton n'honorera pas de sa présence la cérémonie des Earthshot Prize Awards le 7 novembre prochain à Singapour. C'est en effet à cette date que que son fils aîné, George, passera des examens importants dans sa scolarité. Outre-Atlantique, cette décision forte fait grincer des dents. On reprocherait notamment aux "hauts responsables royaux" de ne pas se plier à leurs devoirs.

Kate et William ont un agenda chargé Charles III et Camilla semblent ne plus avoir une minute à eux depuis leur couronnement au mois de mai dernier. Du 31 octobre au 3 novembre prochain, ils seront ainsi en visite officielle au Kenya. De même, la princesse Anne n'épargne pas sa peine. S'ils ont pris des vacances en famille, Kate Middleton et le prince William ont eux aussi occupé régulièrement la scène médiatique ces derniers temps.

