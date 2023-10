Justin et Hailey Bieber : ce couple parfaitement mal assorti

Il y a les partisans du matchy matchy, comme le sont Victoria et David Beckham, et ceux qui se plaisent dans des vestiaires complètement dépareillés. C’est le cas de Justin et Hailey Bieber. Marié depuis plus de 5 ans, le couple n’a pas manqué d’amuser les internautes avec leurs apparitions étonnantes. Pourtant, d’après la fondatrice de la marque de cosmétiques Rhode, aucune manigance médiatique ne semble se cacher derrière cela.

D’un côté, on trouve une Hailey Bieber très apprêtée dans une minirobe rouge signée Ermanno Scervino avec sac et escarpins assortis, et de l’autre un Justin négligé, qu’on peine presque à voir sous son sweat XXL gris, mais qu’on remarque assez grâce à ses crocs jaune et sa casquette rose. Niveau tenue, impossible d’être moins coordonnés. « Ce n’était pas le jour de Justin. C’était la journée d’Hailey.

