Jusqu’à 60 % de réduction sur une sélection d’articles Dyson Reconditionné

L’enseigne Dyson fait partie des marques stars dans l’univers de l’électroménager. La firme commercialise des produits comme des aspirateurs balais sans fil, des machines de traitement de l’air ou encore des appareils de soin des cheveux. Actuellement, sur la boutique en ligne officielle de Dyson, la marque lance une grande opération Dyson Reconditionné.

Sur le site de Dyson, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect™ Absolute Reconditionné voit son prix chuter à 431 euros au lieu de 589 euros grâce au code promo RECYCLE10. Cet appareil électroménager est doté d’une puissance d’aspiration de 240 AW qui lui permet de nettoyer en profondeur. Sa lumière intégrée révèle la poussière microscopique.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Dyson Purifier Humidifier Cool Formaldehyde™ sur le site de Dyson Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Reconditionné est en promotion à 263 euros au lieu de 379 euros sur dyson.com. Compact et puissant, le moteur numérique Dyson V9 tourne à 110 000 tours par minute. Combiné avec la technologie Air Multiplier, il produit un flux d’air contrôlé à haute pression et grande vitesse pour un séchage rapide et un coiffage précis. headtopics.com

Dyson V15s Detect Submarine vs Dyson Gen5detect Absolute : lequel choisir ?Bien choisir son aspirateur n’est pas toujours une mince affaire. La marque Dyson est connue pour son efficacité : impossible de se tromper. Zoom sur les aspirateurs V15s Detect Submarine et Gen5detect Absolute Lire la suite ⮕

IPhone reconditionné : comment le choisir et faire une bonne affaire ?Plus économique, l’iPhone reconditionné séduit de plus en plus de consommateurs. C’est aussi une solution écologique pour prolonger la durée d’utilisation des smartphones et consommer écolo. Reste à bien choisir son smartphone reconditionné pour éviter les mauvaises surprises et faire une bonne affaire. Lire la suite ⮕

Largo veut convertir les entreprises au smartphone reconditionnéCet industriel nantais fait face à un paradoxe : le particulier n'hésite pas à acheter des téléphones reconditionnés mais les entreprises restent à la traîne. Le « BtoB » ne représente que 6 % de son chiffre d'affaires pour l'instant. Lire la suite ⮕

Reconditionné : l'essor du mobilier de bureau100.000 tonnes de fauteuils, tables et armoires sont jetées chaque année par des entreprises qui se rénovent ou déménagent. Une manne pour les PME qui veulent s'équiper moins cher et plus vert. Lire la suite ⮕

5 000 € de remise sur ce VTT électrique premium de la marque Specialized, en reconditionnéEnvie de liberté et des grands espaces ? D'escapades en pleine nature et de sensations fortes ? La marque Specialized est experte sur le marché des VTT électriques avec ses modèles haut de gamme et à la pointe, mais onéreux, très onéreux... Lire la suite ⮕

Pour une TVA réduite sur le reconditionnéDans son projet de loi de finance, le gouvernement a écarté la proposition de réduire la TVA pour les produits reconditionnés. Cette mesure incitative est pourtant nécessaire pour encourager les pratiques de consommation durable, souligne Claire Bretton. Lire la suite ⮕