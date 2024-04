Jusqu’à 400 euros d’aide au permis contre des heures consacrées au service des autres. C’est l’initiative proposée par la commune du Puy-en-Velay selon une information de France 3. La mairie propose une aide financière aux jeunes qui donnent de leur temps bénévolement à la collectivité ou à une association partenaire. Les années précédentes, des lauréats avaient donné un coup de main dans des Ehpad, des accueils municipaux ou chez Emmaüs.

Pour pouvoir postuler, ils doivent être âgés de 17 à 21 ans et habiter dans la ville. Les étudiants scolarisés en dehors de la commune peuvent aussi y prétendre s’ils peuvent justifier que leurs parents résident dans la commune

