Jusqu'à 25 ans de prison pour avoir torturé un adolescent retrouvé mort

Son corps avait été retrouvé dans un bois après huit jours de supplice: trois jeunes hommes ont été condamnés vendredi 27 octobre au soir à Bobigny à des peines de 12 à 25 ans de prison pour avoir torturé un adolescent, à la suite d'une arnaque aux stupéfiants ratée en 2019. Le procès avait débuté le 17 octobre devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis.

Descente aux enfers Le 6 novembre 2019 au soir, la victime, Oliver, et un ami de sa cité de Sevran (Seine-Saint-Denis) conviennent d'un rendez-vous avec un utilisateur de Snapchat qui souhaite acheter 500 grammes de cannabis. Les deux compères de 17 ans n'ont pas la drogue en question mais peu importe : ils prévoient d'extorquer l'argent.

