Jusqu’à 100 euros remboursés sur l’ultime montre Samsung, et il en reste moins de 10 en stock

BFMTV: Profitez de promotions exclusives sur le Samsung Galaxy Z Flip5Samsung propose une multitude de smartphones, avec des modèles assez classiques, des smartphones haut de gamme, mais également des smartphones pliables, comme le Samsung Galaxy Z Flip5. Alors que la Samsung Week continue, vous profitez d’une coque Lacoste offerte et d’un bonus reprise de 150 euros pour l’achat du Galaxy Z Flip5 sur le Samsung Shop. Si vous craquez pour l’une des couleurs exclusives du smartphone Samsung, à savoir jaune, cobalt, vert ou argent, les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 299 euros sont offerts et vous profitez d’une remise immédiate de 100 euros avec le code promo “MYPHONE”. Le Galaxy Z Flip5 est proposé à partir de 1 199 euros et est disponible en deux versions : 256 Go/8 Go ou 512 Go/8 Go. Si vous attendiez le moment opportun pour commander l’un des smartphones les plus récents de Samsung, c’est le moment de craquer ! Retrouvez les meilleurs codes promos ici C’est le moment de commander le Samsung Galaxy Z Flip5 ! C’est en août dernier que le Samsung Galaxy Z Flip5 est sorti en France. Ce smartphone pliable est notamment doté d’un écran externe de 3,4 pouces. Ce dernier permet d’écrire des messages, de consulter la météo ou encore de payer avec Samsung Wallet. En Flex Mode, l’écran du Galaxy Z Flip5 vous permet d’avoir un aperçu de votre photo et vous pouvez même déclencher l’appareil photo avec la Galaxy Watch6

La source: BFMTV

BFMTV: À moins de 650 euros le Samsung Galaxy S22 Ultra est une très bonne affaireAttention, Rue du Commerce vous réserve un bon plan ! Sur le site, le Samsung Galaxy S22 Ultra est à un prix détonnant !

La source: BFMTV

BFMTV: Le Samsung Galaxy S22 à seulement 425 euros sur RakutenLe célèbre Samsung Galaxy S22 est actuellement proposé au prix de seulement 425 euros sur le site de vente en ligne Rakuten. De plus, la livraison est rapide et gratuite. Ce smartphone est particulièrement complet et propose des fonctionnalités absolument surprenantes.

La source: BFMTV

LADEPECHEDUMIDI: Samsung Galaxy S23 Ultra : plus de 550 euros de remise sur le smartphone ultime du momentLe Samsung Galaxy S23 Ultra reste un smartphone unique en son genre : ce successeur des Galaxy Note est en effet un des rares téléphones à être compatibles avec un stylet gérant la pression, et doté d’un écran de 6,8...

La source: ladepechedumidi

BFMTV: Comment le Samsung Galaxy S21+ peut-il être à aussi bas prix sur ce site ?Le Samsung Galaxy S21 est l'un des smartphones les plus célèbres fonctionnant sous Android. La version S21+ en donne plus et profite d'un prix incroyable sur ce site.

La source: BFMTV

JOURNALDUGEEK: Galaxy Z Flip5 Retro : Samsung dévoile un smartphone pliant plein de nostalgieSamsung dévoile une variante de son Galaxy Z Flip5 Retro. Ce modèle en édition limitée est un hommage au téléphone à clapet SGH-E700.

La source: JournalDuGeek