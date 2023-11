Jura. Six conduites sous stupéfiants relevées en trois heures lors d'un contrôle

Vendredi 27 octobre 2023, vingt gendarmes issus de plusieurs brigades ont procédé à un contrôle dans le nord/ouest du Jura. Sur sa page Facebook, la Gendarmerie du Jura informe que vingt infractions ont été relevées dont sept conduites sous stupéfiants.La météo automnale depuis quelques jours rend les conditions de circulation difficiles : aquaplanage, dérapage, pertes de contrôle...

Risques de fortes précipitations et d'orages jusqu'à lundi 30 octobreDans cette période de vacances de la Toussaint, les gendarmes du Jura sont plus que jamais engagés pour la sécurité.

ATP 1000, en salle - du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023Le tournoi ATP 1000 en salle se déroulera du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Bilan de la Coupe du Monde de Rugby 2023 : échec pour l'équipe de FranceMoins d'un an avant les Jeux olympiques de Paris, la Coupe du Monde de Rugby 2023 est vue comme un test miniature. Malheureusement, le XV de France a été éliminé prématurément, ce qui constitue un échec pour l'équipe. Les supporters et les joueurs critiquent l'arbitrage permissif lors du quart de finale contre l'Afrique du Sud. Lire la suite ⮕

Les fonctionnalités manquantes des voitures Tesla en 2023Malgré les améliorations depuis 2012, les voitures Tesla restent en deçà des attentes en termes de composants physiques et de développement logiciel. Les fonctionnalités telles qu'Android Auto et Apple CarPlay manquent à bord des véhicules Tesla, ce qui limite leur côté high-tech. Lire la suite ⮕

Calendrier et résultats Coupe du monde Slalom géant femmes 2023-2024Découvrez le calendrier et les résultats de la Coupe du monde de Slalom géant femmes pour la saison 2023-2024 de ski alpin. La première étape aura lieu à Sölden le 28 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Une Française remporte le prix de Pâtissière Mondiale 2023Nina Métayer, une jeune pâtissière française, a été récompensée par l'UIBC en tant que Pâtissière Mondiale 2023, une première pour une femme. Elle exprime sa gratitude envers son équipe et les artisans qui l'accompagnent dans son métier passionnant. Lire la suite ⮕

Congrès ECHO 2023 : Les ovnis à l'honneur à la SorbonneLe congrès ECHO 2023 se tiendra les 4 et 5 novembre à la Sorbonne, avec des scientifiques et des pilotes témoignant sur les phénomènes aérospatiaux non-identifiés, communément appelés «les ovnis». L'événement vise à apporter des éléments de réponse sur ce sujet complexe et suscitant beaucoup d'intérêt. Lire la suite ⮕