Julien Stéphan encense Ousmane Dembélé après PSG - Rennes

Julien Stéphan s'est enflammé pour Ousmane Dembélé après PSG – Rennes, estimant qu'une seule chose lui manque pour prétendre à un Ballon d'Or.Ce mercredi soir, Ousmane Dembélé a fait du Ousmane Dembélé. Particulièrement déstabilisant dans sa position axiale par sa qualité de dribble, le numéro 10 du PSGquelques actions folles malheureusement vendangées par la suite en raison d'un manque de précision offensif. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir reçu les éloges des deux coachs du soir.

, a loué le talent fou d'un joueur qu'il connaît très bien, estimant même qu'avec une qualité supérieure de finition, il aurait pu être un prétendant crédible à un Ballon d'Or. « Quand on m'interroge sur Ousmane, on me parle toujours de ses défauts. Je réponds toujours sur ses qualités. Je trouve que c'est un joueur hors-norme. Dans le déséquilibre, le dribble, la faculté à créer des espaces, c'est un joueur exceptionne

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OnzeMondial / 🏆 42. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Quel accueil pour Julien Stéphan à Strasbourg, plus d'un an après sa mise à pied ?L'entraîneur de Rennes Julien Stéphan va retrouver pour la première fois la Meinau, ce dimanche, depuis sa mise à pied par Strasbourg, le 9 janvier 2023.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Transferts : Julien Stephan, entraîneur de Rennes, a prolongé jusqu'en 2026Julien Stéphan, qui a relancé Rennes dans la course à l'Europe, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

C'est officiel, Julien Stéphan prolonge à RennesLe Stade Rennais a officialisé ce lundi la prolongation de son entraîneur Julien Stéphan jusqu'en 2026.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Rennes : Julien Stephan a prolongé ! (officiel)Revenu en cours de saison pour remplacer Bruno Genesio, Julien Stephan a visiblement déjà convaincu sa direction qui vient de le prolonger.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Pourquoi Julien Stéphan et Florian Maurice se rapprochent d'une nouvelle saison à RennesLes discussions pour prolonger le contrat de l'entraîneur de Rennes sont très bien engagées alors que le directeur sportif du club breton semble parti pour rester en poste après avoir paru à l'écoute du « marché ».

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Mercato: les discussions pour une prolongation de Julien Stéphan au Stade Rennais avancent bienPrésent en conférence de presse ce vendredi, en amont de la rencontre entre Rennes et l'OM dimanche (17h05) lors de la 26e journée de Ligue 1, l'entraîneur du club breton Julien Stéphan a confirmé qu'il discutait d'une prolongation avec ses dirigeants. Son bail actuel s'arrête à la fin de la saison.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »