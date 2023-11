Julien Doré annonce les dates de sa prochaine tournée en 2025

Le 11 décembre 2022, le « Aimée Tour » de Julien Doré s’est fini à Bruxelles après plus de 70 concerts, dont 4 au Zénith de Lille. Presque un an plus tard, et sans avoir déjà parlé d’un nouvel album, il surprend ses fans en annonçant déjà les dates de la prochaine tournée en 2025. C’est avec la petite voix de son fils qu’il a fait l’annonce dans une vidéo. Sans qu’on le voie à l’écran, le petit garçon demande à son père de faire un « nouveau pestacle »

. Julien Doré feint alors d’avoir une révélation qui le fait bondir de son canapé. La billetterie ouvrira vendredi prochain (10 novembre) à 10 heures pour les 37 dates prévues entre le 1er mars et 4 décembre 2025. Trois dates sont prévues dans le Nord, deux fois le Zénith de Lille les 27 et 28 mars 2025, et Gayant Expo à Douai, le 10 octobre 2025. D’ici là, il devrait revenir dans les bacs avec un sixième album, après Ersatz (2008), Bichon (2011), Løve (2013), & (2016) et Aimée (2020)

:

