Julien Courbet se moque des chaussures à pompons d'Alain Azhar

En 2017, Daniel Monteiro est victime d'une usurpation d'identité. Tous les jours, il reçoit plusieurs amendes jusqu'à ce qu'en 2021, le Trésor Public lui réclame 20 millions d'euros ! Daniel avait contacté l'émission "Ça peut vous arriver", qui l'a aidé à s'en sortir.

PODCAST - Dans le département du Rhône, une assistante dentaire a volé des milliers d'euros au sein du cabinet qui l'employait. Au total, il y aurait 600 victimes. L'arnaqueuse a écopé de 3 ans de prison.

PODCAST - Le crédit relais permet de faire le lien entre la vente d'un bien immobilier et l'achat d'un autre. Il a ses avantages mais peut présenter certains pièges. Dans le podcast "La règle d'or", Me Anne Cadoret fait le point sur ce dispositif.PODCAST - Le portail FranceConnect permet de se connecter facilement au site des impôts, de l’Assurance maladie et à de nombreux services publics à partir d’un compte unique.

PODCAST - À Maxéville, en Meurthe-et-Moselle, un maçon plante plusieurs familles en se mettant en faillite du jour au lendemain. La dette de l'entreprise est estimée à 800.000 euros. Un cauchemar pour les clients qui ont très peu de chance de retrouver leur argent.

