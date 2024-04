Julian Nagelsmann courtisé par le Bayern Munich

Arrivé à la tête de la sélection allemande en septembre 2023 pour remplacer Hansi Flick, Julian Nagelsmann est en train de réussir son pari en redonnant confiance à un groupe en pleine crise depuis plusieurs années. La question de son avenir se pose forcément, puisque son bail s’arrête au 31 juillet.

, Hans-Joachim Watzke, vice-président de la DFB (Fédération allemande de football), a évoqué son souhait de voir l’ancien coach du RB Leipzig continuer l’aventure après l’Euro : « La DFB devrait maintenant essayer de prolonger le contrat de Julian Nagelsmann. Et si la DFB réussit à le recruter pour une période plus longue, ce serait une bonne chose pour le football allemand. Il a eu du succès dans trois clubs différents, c’est une bonne carte de visite. »Surtout, le technicien de 36 ans serait courtisé par son ancien club du Bayern Munich, qui a essuyé le refus de Xabi Alonso, l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, leader de Bundeslig

Julian Nagelsmann Bayern Munich DFB Contrat Prolongation Football Allemand

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Julian Nagelsmann, avant France-Allemagne : « L'adversaire rêvé »Le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann a fait de la notion de plaisir l'un de ses leitmotivs avant la confrontation en amical contre la France, ce samedi.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Julian Nagelsmann convoque six nouveaux joueurs dans la MannschaftSix nouveaux joueurs apparaissent dans la liste du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann pour affronter notamment les Bleus le 23 mars, dont l'attaquant de Stuttgart Deniz Undav (Stuttgart) et le milieu de 19 ans du Bayern Munich Aleksandar Pavlovic.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Julian Nagelsmann (sélectionneur de l'Allemagne) : « C'est dommage que Mathys Tel ne soit pas appelé en A »Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, interrogé sur l'équipe de France, s'est étonné de l'absence dans la sélection du jeune attaquant français du Bayern Munich, Mathys Tel.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Bayern Munich : ça se précise pour la succession de TuchelAlors que la fin de saison approche, le Bayern Munich n'a plus de temps à perdre pour trouver le remplaçant de Thomas Tuchel.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Bayern Munich : Musiala déclare sa flamme à MessiLe jeune allemand pourrait devenir le prochain numéro 10 de l'Allemagne et avoue que ce dernier est rendu spécial par Messi.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Mercato: le Bayern Munich confirme son intérêt pour Xabi AlonsoSelon son président d'honneur Uli Hoeness, le Bayern Munich 'travaille' actuellement pour que Xabi Alonso remplace Thomas Tuchel à l'issue de la saison. Mais il estime être en concurrence avec Liverpool, le Real Madrid et bien sûr le Bayer Leverkusen.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »