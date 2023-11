Judo. Des performances réjouissantes sur les tatamis de Tarbes

Sur sept Ruthénois, "nous repartons avec trois médailles dont deux en or !", se réjouitle club. Évoluant normalement en catégorie junior, Arthur Bourdoncle s’est classéà la troisième place de cette compétition senior. Les deux vainqueurs du JRA sont Chloé Sincholle et Jordan Malgouyres. Prochain rendez-vous pour ce dernier, à Caen,le 19 novembre, pour combattre avec les meilleurs Français au championnat de France.

