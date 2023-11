Jude Bellingham : « Je me sens un peu unique, ouais... »

Je ne me souviens pas vraiment d'un jour où nous n'étions pas en train de jouer au football, dans un parc ou sur une parcelle d'herbe à l'extérieur de la maison. Je n'ai que des bons souvenirs. C'était une forme de liberté. J'ai toujours été vraiment libre de faire ce que je voulais. À l'école, c'était amusant, il était toujours question de jeu, j'appréciais ça.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEQUIPE: Jude Bellingham : « J'ai la certitude que je peux faire de belles choses »Vainqueur du trophée Kopa 2023, le milieu anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, se confie sur sa vision du football et sur ses ambitions pour les années à venir.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Maroc : Bounou privé du trophée Yachine, la polémique enfleAlors que Dibu Martinez a remporté le trophée Yachine de meilleur gardien, les défenseurs de Yassine Bounou sont en colère.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Real Madrid : '5 Ligue des Champions, 1 Euro, 1 Coupe du Monde', Bellingham affiche ses rêvesJude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, a affiché ses ambitions, et il vise les sommets pour les prochaines années !

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Real Madrid : l'hommage incroyable de Bellingham à ZidaneJude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, a rendu un hommage magnifique à Zinedine Zidane, lui qui a récupéré son numéro 5 en Espagne.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Real Madrid: Bellingham décroche une nouvelle récompense après son doublé contre le BarçaDans la foulée de son doublé lors du Clasico samedi dernier, Jude Bellingham a été désigné meilleur joueur de Liga en octobre. Le milieu du Real Madrid avait déjà obtenu la récompense mensuelle en août.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Real Madrid : nouvelle récompense majeure pour BellinghamEn Liga, il y a Jude Bellingham, et les autres. L'Anglais du Real Madrid a reçu une nouvelle récompense pour ses performances avec les Merengue cette saison.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕