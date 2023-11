Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes à Lille

Comme tous les ans, la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes est un temps fort de l'agenda de la Ville de Lille. Ce samedi 25 novembre 2023 sera le point d'orgue des nombreux événements prévus autour de cet enjeu de société. La municipalité agit, de son côté, tout au long de l'année contre ces violences, encore trop répandues.La Ville de Lille engagée'La situation est tragique', commente Arnaud Deslandes, premier adjoint au maire de Lille.

'Les chiffres sont extrêmement inquiétants : 224 000 victimes de violences en France en 2023, et l'année n'est pas finie. C'est en augmentation constante.' Selon lui, 'il manque une réelle prise en charge, un sursaut de l'État qui en a pourtant fait une priorité nationale'. D'autant que le Nord est l'un des départements les plus touchés par ce fléau.Face à ce constat, la municipalité assure avoir pris le problème à bras le corps, en consacrant un budget de plus de 150 000 euros par an pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement





