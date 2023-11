Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes : pourquoi le 2 novembre ?

Cela fait dix ans, jour pour jour, ce jeudi 2 novembre, que Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, technicien de reportage,À l’époque, l’armée française était active au Mali depuis plusieurs mois.

DANS LE RETRO – Le 11 janvier 2013, sur une décision du président François Hollande, la France lance l’opération « Serval » au Mali pour aider l’armée malienne à repousser l’offensive islamiste dans l’ouest du pays, passionnée de l’Afrique. RFI écrivait en 2013 qu’elle « était l’une des figures du service Afrique de RFI.

À Kidal, le jour de l’assassinat de Claude Verlon et Ghislaine Dupont, il y avait des soldats membres de cette opération, des membres des forces spéciales françaises ainsi que des agents du renseignement français.

Dix ans après ces assassinats, revendiqué par Aqmi, l’enquête judiciaire ouverte par le parquet de Paris pour enlèvement et séquestration suivis de meurtres en lien avec une entreprise terroriste, est toujours en cours en France. Ce mercredi 1er novembre,que le juge d’instruction en charge de l’affaire a reçu, le 25 octobre dernier, les parties civiles pour faire le point sur la procédure.

Des avancées ont été réalisées, des certitudes acquises, mais des zones d'ombre demeurent. Le 2 novembre 2019, Apolline Verlon-Raizon, la fille de Claude Verlon avait écrit une lettre à Emmanuel Macron,

