Journée du monde combattant : 'Ils avaient pris leur quartier depuis moins d’un mois', témoigne un rescapé de

Ce jeudi 26 octobre a eu lieu la journée du monde combattant à La Tour-du-Crieu. Une conférence-débat présidée par Ludovic Lobjois, nouveau directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), en remplacement d’Eric Perin. Le thème : "La sécurité des forces en opération, 1983-2023 l’Attentat du Drakkar".

À la suite de la prise de parole de Ludovic Lobjois, le major Georges du 1er RCP a présenté un exposé factuel des raisons ayant conduit aux tragiques événements du 23 octobre 1983.

