Journal économique et financier

Les compagnies aériennes européennes ont affiché des bénéfices trimestriels records, les clients ayant continué à voyager malgré la crise du coût de la vie. Les perspectives se sont toutefois assombries avec la hausse des prix du pétrole due au conflit au Moyen-Orient et les risques de récession économique.

Au troisième trimestre, Lufthansa a fait état d'un bénéfice d'exploitation ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 1,47 milliard d'euros, en hausse de 31% sur un an et légèrement supérieur au consensus de 1,43 milliard fourni par la compagnie.

"Même si la situation géopolitique reste difficile, nos perspectives de réservations nous donnent des raisons d'être positifs non seulement pour un très bon résultat du groupe cette année, mais aussi au-delà", a déclaré le président du directoire, Carsten Spohr.

Lufthansa s'attend à dégager un résultat opérationnel positif pour le quatrième trimestre, ce qui devrait lui permettre d'atteindre son objectif d'Ebit ajusté de plus de 2,6 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2023. reuters.

