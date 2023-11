Journal économique et financier

Une offre adaptée aux besoins doit reposer sur deux piliers, qui restent aujourd'hui en construction : les véhicules et les infrastructures de recharge. L'importance des infrastructures À l'évidence, au-delà des véhicules, l'essor de la mobilité électrique dépend aussi des infrastructures de recharge. La peur de la panne, faute de bornes de recharge accessibles, est aujourd'hui le principal frein à l'adoption des véhicules électriques.

Une mobilité longue distance En second lieu, il faut offrir aux automobilistes, pour les trajets interurbains et longue distance, et notamment sur les autoroutes, un service de recharge équivalent à celui dont ils bénéficient pour leurs véhicules thermiques, soit une recharge de 20 à 30 minutes à un prix compétitif, lors d'une pause toutes les 2 heures environ.

Si toutes les aires d'autoroutes sont équipées de stations de recharge d'ici la fin de l'année, un tel plan reste encore à écrire. Le gouvernement commence à se mobiliser avec l'annonce récente de l'élaboration d'un schéma national des sites de raccordement haute puissance des stations de recharge d'ici « la fin de l'année », mais le chemin à parcourir reste long.

