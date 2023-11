Journal économique et financier

Ces méthodes autoritaires procurent un faux sentiment de sécurité aux adultes qui pensent contrôler les usages numériques des plus jeunes. Cependant, en entravant le développement de l'autonomie des adolescents, les stratégies répressives et de surveillance suscitent un sentiment de privation de liberté, source de colère, de frustration et de résistance.

L'éducation, seule réponse souhaitable Face à l'omniprésence des réseaux sociaux dans le quotidien de nombreux jeunes et à l'« algorithmisation » croissante de notre société, l'accompagnement des familles devient une nécessité sociétale majeure.

Il est à noter que certains acteurs mettent déjà en place des actions de sensibilisation aux usages numériques (comme l'OPEN, Observatoire de la Parentalité et de l'éducation numérique, et l'association de premier plan e-Enfance) et d'éducation des enfants aux médias (comme le CLEMI, Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information).

De surcroît, les dispositifs actuellement en place, aussi aboutis soient-ils, ne répondent pas pleinement aux besoins des familles. Selon une étude OPEN Unaf IPSOS de 2022, près d'un parent sur deux se sent toujours désemparé face aux défis de l'éducation numérique de ses enfants.

