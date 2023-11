Journal économique et financier

Comme attendu, ce résultat dépasse le chiffre d'affaires de 2019 pour la même période, avant la pandémie qui avait plombé les comptes du groupe pendant deux ans. Lufthansa n'était revenu dans le vert qu'en 2022.Demande, prix et sièges en hausse D'après le communiqué de Lufthansa, le résultat de ce troisième trimestre est la conséquence directe de plusieurs facteurs.

Les prix ont ainsi augmenté de 2% par rapport à la même période l'an dernier, a précisé Dennis Weber, responsable des relations avec les investisseurs chez Lufthansa, lors d'une conférence téléphonique. Ils sont donc un quart plus cher qu'en 2019 à la même période et ont atteint un record, d'après le communiqué.

Le nombre de voyages a également augmenté sur un an, à 38 millions, contre 33 millions sur la même période l'année dernière (+ 15%). La capacité offerte reste toutefois encore inférieure au niveau d'avant crise, à 88% du niveau du troisième trimestre 2019. Mais elle a augmenté de 13% sur un an.

Vers une année 2023 exceptionnelle Lufthansa confirme en parallèle ses perspectives de résultats annuels « malgré la situation géopolitique qui reste difficile », d'après le communiqué. Son résultat opérationnel devrait atteindre 2,6 milliards d'euros, en hausse par rapport au 1,5 milliard dégagés en 2022.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TF1: Brightburn : l'Enfant du Mal - Film 2019Tori Breyer a perdu tout espoir de devenir mère un jour, quand arrive dans sa vie un mystérieux bébé. Le petit Brandon est tout ce dont elle et son mari, Kyle, ont toujours rêvé : c’est un petit garçon éveillé, doué et curieux de tout. Mais à l’approche de la puberté, quelque chose d’aussi puissant que sinistre se manifeste chez lui.

La source: TF1 | Lire la suite ⮕

BFMTV: Lufthansa affiche un bénéfice en hausse de 47% au 3e trimestreLa compagnie aérienne allemande a profité d'une forte demande et de prix des billets en forte hausse.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financier(Bien lire au §8 que la période porte sur le troisième trimestre et non neuf mois) PARIS - Thales a fait état mardi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires sur neuf mois de 7,5% à 12,854 milliards d'euros, dans le sillage du rebond de la demande en équipements pour les avions de ligne et en défenses militaires.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierPARIS - Stellantis a fait état mardi d'une croissance de 7% de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre à 45,1 milliards d'euros, la hausse de ses volumes et la stabilité des prix ayant plus que compensé les effets de changes défavorables et l'impact de la grève aux Etats-Unis.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierLe conglomérat français Bouygues a fait état mardi d'un résultat opérationnel courant plus fort que prévu sur neuf mois, grâce notamment à sa division Equans.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierPARIS - Casino a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 5,3% en données comparables au troisième trimestre, pénalisé par les difficultés de ses activités de distribution en France et par celles de sa filiale de commerce en ligne Cdiscount.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕