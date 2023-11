Journal économique et financier

Cependant « dans la situation actuelle où la hausse des salaires ne suit pas celle des prix, il est nécessaire de soutenir temporairement le revenu disponible des Japonais afin d'éviter un retour à la déflation », a-t-il dit.

Les mesures devraient inclure des réductions d'impôts d'un montant de 40.000 yens (251 euros) par personne et des aides de 70.000 yens (439 euros) pour les ménages à faibles revenus, selon la chaîne de télévision publique NHK.

Ces mesures devraient aussi contribuer à creuser encore les finances du Japon alors que le niveau de sa dette publique est déjà le plus élevé parmi les grandes nations industrialisées, se situant actuellement à plus de 260% de son PIB selon le FMI (Fonds monétaire international). Le plan doit encore être approuvé par le Parlement.

La Banque du Japon maintient sa politique accommodante Ce n'est pas pour maintenant. A rebours de celles des autres pays industrialisés, la Banque du Japon (BoJ), a de maintenir l'essentiel de cette politique monétaire extrêmement accommodante. Le yen, pourtant, a frôlé son plus bas niveau mardi depuis 33 ans, attaqué par des cambistes déçus par les annonces de la Banque du Japon, qui tarde à prendre son virage monétaire attendu.

