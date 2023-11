Journal économique et financier

Un porte-parole de l'armée israélienne avait confirmé mardi que le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, avait été ciblé par les bombardements sans précédent menées dans l'enclave palestinienne en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre.

Un porte-parole de l'armée israélienne avait confirmé mardi que le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, avait été ciblé par les bombardements sans précédent menées dans l'enclave palestinienne en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre.(Reportage Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)

