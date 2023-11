Journal économique et financier

"Les vents les plus violents concernent maintenant les côtes d'Armor et la Manche. Ils s'atténuent sur l'ouest de la Bretagne tout en restant tempétueux mais autour de 110-120km/h", a expliqué Météo-France.

Dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, à l'intérieur des terres, des rafales ont avoisiné 120 à 160 km/h. Sur les côtes, des rafales ont été observées autour de 150 à 180 km/h voire davantage et de nombreux records ont été battus, a indiqué Météo-France.

"Cette interdiction fera l'objet d'une levée progressive au fur et à mesure de l'avancement des opérations de dégagement pour lesquelles l'ensemble des moyens très importants sont mobilisés", était-il précisé.

"Les vents les plus violents concernent maintenant les côtes d'Armor et la Manche. Ils s'atténuent sur l'ouest de la Bretagne tout en restant tempétueux mais autour de 110-120km/h", a expliqué Météo-France.

Dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, à l'intérieur des terres, des rafales ont avoisiné 120 à 160 km/h. Sur les côtes, des rafales ont été observées autour de 150 à 180 km/h voire davantage et de nombreux records ont été battus, a indiqué Météo-France.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: Coupe de France: deux derbys et deux chocs au 7e tour !Le tirage des 7e et 8e tours de la Coupe de France a eu lieu ce mercedi matin à Clairefontaine. Un très beau tirage pour Provin (R1) notamment. Les matchs se joueront les 18 et 19 novembre.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Le Journal Moyen 1ère édition : Taylor Swift et Magic Johnson, les deux nouveaux milliardaires du monde -...Le journal moyen de l'actu, de la culture et des médias.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Journal Ouest-France Rennes | Mercredi 1 novembre 2023Retrouvez l'intégralité du Journal Ouest-France de l'édition Rennes publié le mercredi 1 novembre 2023

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Perturbations du Paris-Granville : deux associations d’usagers des trains pointent «une catastrophe»Un train en panne dans le secteur de Dreux, vendredi 27 octobre 2023, a perturbé le Paris-Granville et retardé près d’un millier de voyageurs. Des associations de défense des usagers de la Manche et de l’Orne protestent.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

CLUBIC: La diffusion en 4K sur France 2 et France 3France Télévisions envisage d'abandonner le flux HD sur la TNT avant la fin de la décennie. France 2 prévoit de débrancher définitivement la Full HD d'ici 2029. Le signal de France 2 et France 3 va être déployé en 4K progressivement jusqu'en juin 2024 en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plus de 20 millions de ménages français seront équipés d'un téléviseur compatible 4K UHD l'année prochaine. France 2 et France 3 continueront de diffuser en 4K UHD après les JO 2024.

La source: Clubic | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Deux maîtres artisans nantais au Salon international du patrimoine culturel à ParisAntoine Vautier et Jérôme Gardais ont été sélectionnés par la Mission Pays de la Loire – métiers d’art.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕