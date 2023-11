Journal économique et financier

Pour financer une partie de ces dépenses, le gouvernement japonais établira un budget complémentaire de 13.100 milliards de yens pour l'année fiscale en cours, a déclaré Fumio Kishida. Ce programme comprendra des réductions temporaires de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation, ainsi que des subventions pour réduire les factures d'essence et d'électricité.

L'inflation, alimentée par la hausse du coût des matières premières, dépasse depuis plus d'un an l'objectif de 2% fixé par la banque centrale japonaise (BoJ), ce qui pèse sur la consommation et assombrit les perspectives économiques.

L'augmentation du coût de la vie est en partie responsable de la baisse de la cote de popularité de Fumio Kishida, ce qui pousse le Premier ministre japonais à prendre des mesures afin d'atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées les ménages.

