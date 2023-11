Journal économique et financier

Provenant aussi de nappes souterraines et de la pluie, cette eau a été longtemps stockée dans d'immenses citernes sur le site de la centrale et traitée pour la débarrasser de ses substances radioactives, à l'exception du tritium, qui n'est dangereux qu'à de très hautes doses concentrées selon les experts.

Lire aussiLe rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan, une solution sans danger ? Les Etats-Unis vont augmenter leurs achats de produits de la mer Le lancement du processus a toutefois provoqué une crise diplomatique entre le Japon et la Chine, qui a suspendu depuis fin août toutes ses importations de produits de la mer japonais, suivie depuis par la Russie.

« Il est important que les restrictions à l'importation de produits alimentaires soient fondées sur des données scientifiques » et conformes aux règles internationales, a affirmé le G7.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Japon. Début de la 3e phase de rejet de l’eau de la centrale accidentée de FukushimaLe Japon lance ce jeudi la troisième phase du rejet en mer des eaux traitées à l’ALPS de la centrale accidentée de Fukushima. Une procédure qui relance les tensions avec ses voisins, opposés à cette opération.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LOBS: Forte pollution en Chine, Pékin dans le brouillardUne zone de plus de 100 millions d’habitants est touchée par une des pires pollutions depuis le début de l’année 2023.

La source: lobs | Lire la suite ⮕

RFI: Chine: des stations météos illégales «liées à l’étranger» inquiètent PékinCe ne sont pas les ballons espions, mais des stations météos « illégales » privées qui inquiètent les autorités en Chine. Selon la presse officielle, des centaines de ces sites de détections météorologiques « liés à l’étranger » auraient été découverts depuis le début de l’année sur le territoire chinois.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierLes assises de la bioéconomie en Bourgogne-Franche-Comté, qui se sont déroulées à Beaune, sont venues conclure près de deux années de travaux prospectifs. A l’origine de cette initiative, l’agence de l'environnement (Ademe), a dévoilé six chantiers prioritaires pour le territoire afin de répondre aux différents besoins de la population.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierAvec un contexte économique qui se dégrade, une dette publique élevée, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire n'a d'autre choix à présent que d'afficher une grande fermeté sur les finances publiques.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Le Journal Moyen 2ème éditionToute l'actu décalée du sport, casseroles, bévues, saucisses de notre dream team.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕