Journal économique et financier

Le président américain a alors répondu:"Je pense qu'une pause est nécessaire. Une pause permettrait l'évacuation des prisonniers." La personne ayant interpellé Joe Biden, qui s'est présentée aux journalistes comme le rabbin Jessica Rosenberg, a été escortée hors de la salle par des membres de la sécurité, alors qu'elle scandait:"Un cessez-le-feu maintenant"."C'est extrêmement compliqué pour les Israéliens. C'est également extrêmement compliqué pour le monde musulman.

Joe Biden s'adressait à quelque 200 personnes lorsqu'il a été interpellé par une personne se trouvant dans l'assistance:"En tant que rabbin, je vous demande d'appeler à un cessez-le-feu tout de suite."

La Maison blanche a précisé plus tard que Joe Biden faisait référence aux otages - et non pas à des prisonniers - enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël.

Les assises de la bioéconomie en Bourgogne-Franche-Comté, qui se sont déroulées à Beaune, sont venues conclure près de deux années de travaux prospectifs. A l'origine de cette initiative, l'agence de l'environnement (Ademe), a dévoilé six chantiers prioritaires pour le territoire afin de répondre aux différents besoins de la population.

Avec un contexte économique qui se dégrade, une dette publique élevée, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire n'a d'autre choix à présent que d'afficher une grande fermeté sur les finances publiques.

ArcelorMittal a produit l'an dernier 3,4 millions de tonnes d'acier au Kazakhstan, où le groupe exploite 3 haut fourneaux, 8 mines de charbon et 4 mines de minerai de fer, occupant au total 38.000 salariés.

PARIS - Casino a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 5,3% en données comparables au troisième trimestre, pénalisé par les difficultés de ses activités de distribution en France et par celles de sa filiale de commerce en ligne Cdiscount.

Le conglomérat français Bouygues a fait état mardi d'un résultat opérationnel courant plus fort que prévu sur neuf mois, grâce notamment à sa division Equans.

PARIS - Stellantis a fait état mardi d'une croissance de 7% de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre à 45,1 milliards d'euros, la hausse de ses volumes et la stabilité des prix ayant plus que compensé les effets de changes défavorables et l'impact de la grève aux Etats-Unis.

