Journal économique et financier

Interdiction de circuler sur l'ensemble du réseau routier dans le Finistère De nombreuses chutes d'arbres ont entraîné la fermeture temporaire de certains axes majeurs, notamment la RN12 dans les Côtes d'Armor, et la RN 165 dans le Morbihan. Des coupures d'électricité ont également été recensées dans plusieurs départements, notamment le Finistère, le Morbihan et la Manche.

La circulation est interdite ce jeudi matin sur l'ensemble du réseau routier du Finistère, a indiqué la préfecture, la tempête Ciaran ayant provoqué « la chute au sol de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques ».

Cette interdiction sera levée progressivement « au fur et à mesure de l'avancement des opérations de dégagement pour lesquelles l'ensemble des moyens très importants sont mobilisés », ajoute la préfecture.⚠️Interdiction de circulation sur l'ensemble du réseau routier du département du Finistère

Un peu partout sur le littoral, les appels à la prudence, notamment pour les promeneurs et les plaisanciers, se sont multipliés. Ces vagues-submersion s'avèrent particulièrement dévastatrices sur le littoral où des promeneurs imprudents sont régulièrement emportés.

Des arrêts préventifs de circulation ferroviaire En raison notamment des risques de chutes d'arbre dus aux vents violents, le secteur des transports fonctionnera au ralenti jeudi dans l'ouest du pays. « Sur le plan routier, nous avons pris des mesures via les préfectures d'interdiction de circulation des poids lourds (...

