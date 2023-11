Journal économique et financier

Face à ce « Trafalgar » spatial, les trois pays se déchirent sur ce que doit être l'avenir de la filière européenne dans le domaine des lanceurs. Le feu couvait depuis plusieurs mois et l'accord de sécurité négocié entre l'Union européenne et les Etats-Unis a servi de détonateur. Il a révélé les points de désaccords profonds entre Paris et Berlin, entre Berlin et Rome et, enfin, entre Paris et Rome.

Ariane 6 cristallise Au-delà des désaccords entre Paris et Berlin sur le périmètre et les modalités de l'accord de sécurité, c'est bien le futur lanceur lourd européen Ariane 6 qui sera au centre des débats et des... polémiques.

En parallèle, il est demandé à la filière européenne un nouveau plan d'économie à travers une feuille de route. « Il faut à la fois le budget annuel de couverture d'une partie des frais fixes puis un effort de chacun des partenaires industriels pour s'aligner sur l'objectif de réduction des coûts », précise cette même source à La Tribune.

Concurrence : Paris prêt à jouer le jeu, Rome résiste En dépit de l'agacement de Berlin, Ariane 6 ne pourra jamais être compétitive dans l'actuel modèle économique en raison notamment du retour géographique imposé par l'ESA. Un principe nécessaire pour financer le spatial par tous les pays de l'ESA mais qui est un boulet à la compétitivité d'Ariane 6.

