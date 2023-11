Journal économique et financier

A la Bourse de New York, l'action du géant de la restuaration rapide gagnait 2% en avant-Bourse.

Les ventes mondiales comparables de McDonald's ont bondi de 8,8% au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 7,36%, d'après les données du LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 14% pour atteindre 6,69 milliards de dollars (6,33 milliards d'euros), dépassant les estimations de 6,58 milliards de dollars. McDonald's a été en mesure de maintenir ses repas à des prix relativement faibles malgré la hausse du coût des intrants qui a touché l'ensemble du secteur l'année dernière, ce qui a lui permis de ne pas être touché par la baisse de fréquentations des restaurants. headtopics.com

Après un pic de 7,3% en juillet, le taux de fréquentation des restaurants a diminué en août et en septembre - enregistrant des baisses de 1,1 % et de 3,7 % - mais est resté supérieur aux tendances générales du secteur, selon les données de Placer.ai.

Accédez à votre journal Ouest-France en version numérique chaque matinConsultez l'actualité du monde à votre commune dès 5h avec les analyses et les décryptages de nos journalistes. Profitez du confort de lecture de la version numérique avec un mode zoom ou une lecture article par article. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierFace à la multiplication des actes antisémites, 800 en 21 jours, les autorités sont en alerte. En Île-de-France, Valérie Pécresse veut mieux protéger les établissements scolaires. Lire la suite ⮕

Soutenez un journal 100% indépendantSans subventions, sans publicités, sans actionnaires. Le conflit israélo-palestinien soulève une question morale universelle : l'égalité des droits. La liquidation de Fret SNCF risque de plonger le secteur du fret ferroviaire. La Coupe du monde de rugby expose les conséquences à long terme pour la santé des joueurs. Les pacifistes tentent de se faire entendre dans un pays traumatisé par les attaques du Hamas. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierDans le cadre de l’appel d’offres relatif à la desserte aérienne de service public entre la Corse et le Continent, qui concerne les lignes vers Nice et Marseille et Paris-Orly, pour quatre ans à compter du 1er janvier 2024, Air Corsica joue gros face à Volotea, un concurrent low-cost coriace. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierENTRETIEN. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry : on a perdu un ami - Journal de 13 heuresC'était le blagueur maladroit de la bande. Chandler Bing, celui dont on n'a jamais vraiment compris le métier. Matthew Perry l'a incarné pendant dix ans dans la série 'Friends'. Avec ce rôle, l'acteur a traversé les générations. Lire la suite ⮕