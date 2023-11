Journal économique et financier

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé lundi la mise en œuvre prochaine d'un premier ensemble de règles visant à réglementer le secteur des crypto-actifs, en exigeant notamment une autorisation officielle pour pouvoir offrir des services aux consommateurs.

L'Union européenne a déjà approuvé un ensemble de règles pour encadrer le marché des crypto-actifs, ce qui a incité les plateformes du secteur à s'installer au sein du bloc européen. Le ministère britannique des Finances compte exiger que les entreprises exerçant des activités liées aux cryptoactifs soient agréées par la Financial Conduct Authority, le gendarme boursier britannique.

La Grande-Bretagne reste déterminée à créer un environnement réglementaire dans lequel les entreprises peuvent innover, tout en maintenant la stabilité financière afin que les gens puissent utiliser les nouvelles technologies de manière fiable et sûre, a-t-il ajouté.

