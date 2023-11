Journal économique et financier

ChatGPT, l'IA générative de la startup OpenAI soutenue par Microsoft, a toujours une vraie longueur d'avance sur le marché. La concurrence ne se laisse pas abattre pour autant. Une autre méga-startup américaine, Anthropic, met les bouchées doubles en matière de financement pour rattraper son retard. En fin de semaine dernière, elle a obtenu un nouveau soutien financier de poids de la part de Google.

L'opération se déroule en deux temps, avec 500 millions de dollars d'investissements immédiats, puis 1,5 milliard dans les prochains mois, le tout sous la forme d'obligations convertibles en actions.

Les trois géants du cloud veulent leur champion de l'IA générative L'investissement de Google dans Anthropic est très similaire à celui d'Amazon dans la même startup, réalisé il y a à peine un mois, fin septembre. headtopics.com

En plus des modalités de financement, les participations des deux géants s'accompagnent d'accords commerciaux similaires dans le cloud. Google et Amazon mettent à disposition leurs clouds respectifs, afin d'entraîner les grands modèles de langage (LLM) d'Anthropic, qui nécessitent une puissance de calcul immense, nourrie par les processeurs derniers cri de Nvidia, très onéreux.

Ainsi, la course à l'IA générative prend la forme d'une compétition féroce entre les trois leaders mondiaux du cloud : Amazon, Microsoft et Google. Comme Microsoft a pris de l'avance grâce à son investissement gagnant dans la startup OpenAI, éditeur de ChatGPT, Amazon et Google ont décidé de miser sur le même cheval, la startup Anthropic, pour tenter de rattraper leur retard. headtopics.com

L'enjeu est énorme pour les leaders du cloud, car l'IA générative est amenée à devenir une composante des logiciels et à bousculer de nombreux métiers et secteurs. Il est donc stratégiquement crucial d'intégrer l'IA générative aux offres de cloud, pour conserver à terme leurs parts de marché...

