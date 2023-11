Journal économique et financier

Inondations, sécheresses, tempêtes, insectes ravageurs, crises sanitaires, guerres... Les catastrophes naturelles ont causé 3.800 milliards de dollars (3.592 milliards d'euros) de pertes en récoltes et productions animales en 30 ans, a récemment estimé l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Lire aussiAgriculture : la facture colossale des catastrophes naturelles sur l'élevage et les récoltes Un constat partagé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). « Les phénomènes météorologiques extrêmes » qui frappent l'agriculture « se multiplient et s'aggravent », relève-t-elle dans un rapport analysant 54 pays, publié ce lundi 30 octobre. « Des situations autrefois considérées comme exceptionnelles se banalisent ».

Des mesures de soutien incomplètes Face à cette réalité, les États se mobilisent. L'OCDE recense ainsi « près de 600 » mesures mises en place dans différents pays pour préparer l'agriculture au changement climatique. Mais il y a un hic, selon l'organisation. headtopics.com

« Il faut des politiques agricoles qui favorisent l'agilité et incitent à s'adapter dans un environnement en mutation », détaillent les experts. « Pourtant, l'essentiel du soutien renforce les structures de production existantes ».

Le rapport de l'OCDE intervient à un mois de la conférence internationale pour le climat, la COP28, qui doit se tenir à Dubaï à partir de fin novembre. headtopics.com

D'ailleurs, pour l'OCDE, « les pouvoirs publics devraient dépasser le stade de la planification et s'atteler de toute urgence à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation » des mesures déjà identifiées. Les politiques publiques devraient en outre se concentrer sur des investissements qui bénéficient à tout le secteur, comme la recherche et le développement ou les infrastructures, préconise-t-elle aussi.

La COP28 : une conférence internationale sur le climat à DubaïLa COP28 démarre le 30 novembre 2023 à Dubaï. Cette conférence réunit les États et l'Union européenne pour discuter des enjeux climatiques. Explications sur son fonctionnement et son importance. Lire la suite ⮕

Les crédits carbone remis en question lors de la COP28De nombreux chercheurs estiment que les crédits carbone devraient être supprimés et ne doivent pas miner les efforts réels de réduction des émissions. Les crédits carbone ont été critiqués pour leur manque de crédibilité et ont été entachés par plusieurs enquêtes journalistiques et études scientifiques. Lire la suite ⮕

Climat : La COP28 s’ouvre au secteur privé pour apporter les milliards de dollars qui manquentSultan Al Jaber a de nouveau pris le contre-pied de ceux qui s’inquiètent de voir les négociations sur la lutte contre le changement climatique entravées par la présence massive d’industries polluantes Lire la suite ⮕

Les politiques agricoles ne sont pas à la hauteur du défi climatique, pointe l'OCDEÀ un mois de la COP28 à Dubaï, l'OCDE relève que la majorité des politiques agricoles mises en places dans le monde ne permettent pas de se préparer au changement climatique. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierLa député LFI Danièle Obono a été récemment prise à partie pour des déclarations sur le conflit israélo-palestinien. Or les propos tenus en dehors de l'hémicyle sont moins protégés que lors des débats parlementaires. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierOPINION. Le « Sharp power », la nouvelle arme de désinformation massive contre l'occident. Par Véronique Chabourine, membre du bureau de l’association pour une Renaissance européenne Paris, déléguée chargée de la communication. Lire la suite ⮕