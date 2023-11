Journal économique et financier

LA TRIBUNE - Pour assurer la desserte de service public entre la Corse et le Continent, Volotea a fait une offre deux fois inférieure à la vôtre. Êtes-vous confiant, malgré tout, pour que l'Assemblée de Corse vous attribue le marché ?

Je ne ferai aucun commentaire sur Volotea. Je vais parler d'Air Corsica qui est une compagnie atypique dans le ciel européen. Elle a été créée à dessein en 1989 pour assurer le service public.

Pourquoi l'Union européenne impose-t-elle une mise en concurrence, sachant que Volotea, compagnie espagnole, a moins de charges sociales et fiscales ? Aujourd'hui, combien de vols domestiques français sont effectués par des compagnies aériennes non françaises ? Des centaines ! Et combien de vols domestiques hors France ou de vols d'un pays étranger à un autre pays étranger sont assurés par des compagnies françaises ? Aucun ! Air Corsica est une compagnie française, parfaitement à jour, contrairement à d'autres, de ses devoirs sociaux et fiscaux français. headtopics.com

C'est l'un de nos points forts et même une fierté. En 2024, sur les 13 avions de la compagnie, 11 seront neufs et performants. Ils ont des charges de maintenance réduites et sont plus économes en carburant, de l'ordre de 15 % pour nos A320neo et autant d'émissions de CO2 de moins dans l'atmosphère. Sur ce plan là, la position d'Air Corsica est la meilleure qui soit, ce qui est la marque d'une bonne utilisation de l'argent public.

Ce n'est pas à moi de le dire. Je suis là pour gérer l'entreprise qui m'a été confiée. Et le résultat est là : 2 millions de passagers transportés par an, en toute sécurité, un service public assuré sans la moindre pénalité à notre passif. Air Corsica est la seule compagnie au monde à avoir des salons privés, non pas pour ses clients d'affaires mais pour les malades soignés sur le Continent. headtopics.com

