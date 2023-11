Journal économique et financier

LA TRIBUNE - L'armée israélienne a commencé il y a quelques jours son offensive terrestre. Quelles pourraient être les conséquences économiques d'un embrasement du conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas ?

Dans votre dernière note vous affirmez que les interdépendances économiques et financières dans le monde restent très étroites, mais elles sont de plus en plus contraintes par les rivalités de puissance. Quels ont été les différents facteurs qui ont contribué à renforcer ces contraintes ?

Dans les années 1990, les Etats ne défendaient pas moins âprement leurs intérêts, mais ils le faisaient pour l'essentiel dans le respect des traités internationaux. C'est moins le cas aujourd'hui.

C'est surtout de la part de la Chine et des Etats-Unis que le respect des engagements internationaux pose problème. C'est particulièrement flagrant dans leurs relations bilatérales. Mais c'est aussi le cas de leur politique industrielle. La Chine a souvent appliqué les siennes dans un cadre discriminatoire de fait, si ce n'est de droit.

La pandémie a été une perturbation extrêmement intense et soudaine. Elle a donné un coup de projecteur sur les dépendances de l'Europe aux importations. Mais je ne crois pas qu'elle ait montré la fragilité des chaînes de valeur internationales. Elle a plutôt montré leur résilience. Le commerce international a été affecté brutalement. Mais il s'est très vite rétabli.

