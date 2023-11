Journal économique et financier

Les propos de la députée La France Insoumise (LFI) Danièle Obono au sujet du Hamas sur micro de Sud Radio, ont créé un véritable remue-ménage au sein du monde politique.

Celui-ci consacre l'immunité comme l'une des traductions du principe de séparation des pouvoirs, elle protège à travers ses membres l'Assemblée contre les intrusions du pouvoir judiciaire, voire du pouvoir exécutif qui pourrait instrumentaliser les poursuites afin d'exercer des pressions sur le Parlement.

Elle est permanente : les propos et votes émis dans l'exercice des fonctions ne peuvent jamais donner lieu à poursuites ni à condamnation. Elle est également absolue : elle concerne tous les actes accomplis par le parlementaire « dans l'exercice de ses fonctions ». headtopics.com

L'irresponsabilité protège le mandat et donc les fonctions parlementaires attachées à l'exercice de la souveraineté.

La protection offerte n'est pas une impunité, elle n'empêche pas la poursuite du parlementaire ni la recherche d'éléments visant à établir sa culpabilité. Contrairement à l'irresponsabilité, l'inviolabilité n'est pas absolue. D'une part, elle cède devant la flagrance ou face à une décision devenue définitive. D'autre part, l'Assemblée peut lever l'immunité de l'un de ses membres. headtopics.com

Un dispositif qui protège le mandat et non l'individu Il faut aussi noter que le parlementaire ne peut réclamer lui-même d'être privé de son immunité. Celle-ci protège non l'individu, mais le mandat et la fonction parlementaire associée à l'exercice de la souveraineté. Elle échappe à l'individu et ne peut faire l'objet d'une renonciation (CEDH 3 décembre 2009 Kart contre Turquie).

La députée LFI critique Jean-Luc MélenchonLa députée LFI reproche au leader de son camp de n'avoir "fait que nuire depuis dix mois" au parti. Elle affirme qu'il y a une forte aspiration au sein de La France insoumise à changer leur mode de fonctionnement. Lire la suite ⮕

LFI : Raquel Garrido peut-elle être exclue du parti après ses propos contre Jean-Luc Mélenchon ?France Insoumise : Raquel Garrido peut-elle être exclue du parti après ces propos contre Jean-Luc Mélenchon ? Lire la suite ⮕

Raquel Garrido demande si elle a «le droit» d’être à LFI et de «critiquer Mélenchon»Indiscrétions piquantes, maladresses vaches ou douces confessions : chaque jour, retrouvez les brèves qui auscultent le monde politique. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierOPINION. Le « Sharp power », la nouvelle arme de désinformation massive contre l'occident. Par Véronique Chabourine, membre du bureau de l’association pour une Renaissance européenne Paris, déléguée chargée de la communication. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierBERLIN - L'économie allemande s'est légèrement contractée au troisième trimestre, selon une première estimation officielle publiée lundi, alors que la première économie de la zone euro continue de souffrir de la baisse de la demande domestique et des taux d'intérêt élevés. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierPour freiner l'inflation, le Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, a multiplié les coups de pouce budgétaires, avec des baisses de TVA sur les produits de première nécessité et des réductions de taxes sur les carburants. Lire la suite ⮕