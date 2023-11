Journal économique et financier

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande s'est légèrement contractée au troisième trimestre, selon une première estimation officielle publiée lundi, alors que la première économie de la zone euro continue de souffrir de la baisse de la demande domestique et des taux d'intérêt élevés.

L'Office a revu à la hausse le chiffre du PIB pour le deuxième trimestre, avec une croissance de 0,1% contre une stagnation précédemment annoncée. En octobre, l'inflation en Allemagne devrait ralentir en raison d'effets de base sur les prix alimentaires et de l'énergie. Les données préliminaires au niveau national seront publiées ce lundi à 12h00 GMT.

Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,1% en termes ajustés, selon l'Office fédéral de la statistique, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un repli plus prononcé de 0,3%. headtopics.com

De même, les données pour le premier trimestre ont été révisées pour faire ressortir une stagnation du PIB, contre une contraction annoncée initialement qui avait fait plonger l'économie en récession.Au troisième trimestre, la consommation domestique a reculé sous le coup d'une inflation élevée qui érode le pouvoir d'achat des ménages.

