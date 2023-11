Journal économique et financier

Depuis samedi 7 octobre, de nombreuses vidéos relatives à l'attaque terroriste menée par le Hamas* ont circulées sur les réseaux sociaux ; dont certaines images et vidéos datent d'il y a plusieurs années, sans lien avec les évènements actuels − on assiste à une avalanche de désinformation, notamment sur X (ex Twitter).

Début avril, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, affirmait « avec la guerre en Ukraine, les cybers attaques ont bondi de 140% en Europe ». Les cyber attaques et la désinformation sont des techniques utilisées par des acteurs étatiques ou non étatiques,faisant référence au sharp power.

Le sharp power menace la stabilité des démocraties libérales En 2021, l'institut pour la diplomatie culturelle publie un rapport intitulé Sharp power and Democratic Resilience selon lequel de nombreux pays et en particulier les régimes autoritaires utilisent le Sharp power pour influencer les démocraties libérales. Paradoxalement, ces régimes autoritaires cultivent souvent assez bien leur soft power, comme l'exprime l'exemple de la Chine. headtopics.com

La mise en application des régulations est difficile car l'espace numérique ne connaît pas de frontière. La législation est différente pour chaque pays et la régulation peut être perçue comme une atteinte à la liberté d'expression.

L'éducation et la sensibilisation sont des piliers de la lutte contre la désinformation et de la protection de nos démocraties libérales. En France, les programmes d'éducation au média et à l'information (EMI) sont obligatoires. Former à l'école est essentiel mais si l'on veut lutter efficacement, il faut sensibiliser aussi tous les publics à la désinformation. headtopics.com

