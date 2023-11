Journal économique et financier

Automne de grèves dans l'industrie auto nord-américaine. Après les ouvriers de Ford, General Motors et les usines américaines de Stellantis, c'est au tour de ceux travaillant dans les usines canadiennes du même groupe de suspendre le travail. Le syndicat canadien de l'automobile, Unifor, a ainsi annoncé dimanche soir la grève de ses membres dans toutes les usines exploitées par le géant européen de l'automobile Stellantis.

Lire aussiAprès 41 jours de grève, Ford et le syndicat UAW trouvent un accord de principe : la fin du mouvement social se profile dans l'automobile américaine « Nous continuerons de négocier de bonne foi jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Nous espérons que tout le monde retournera au travail le plus tôt possible », a déclaré LouAnn Gosselin, dans un communiqué. Le syndicat a fait pression sur Stellantis pour qu'elle suive le modèle établi par Unifor, lors de négociations antérieures sur les nouveaux contrats chez Ford et General Motors (GM).

General Motors empêtré Du côté du constructeur General Motors, la sortie de crise est moins évidente. Il est désormais le dernier des grands constructeurs américains à ne pas être parvenu à un accord avec le syndicat automobile UAW. headtopics.com

Contexte de revendications aux Etats-Unis Selon le ministère américain du Travail, aux Etats-Unis, le nombre de jours ouvrés non-travaillés pour cause de grève a bondi cet été pour atteindre 4,1 millions en août, un plus haut en vingt-trois ans et davantage que le cumul des sept mois précédents.

« Les travailleurs n'ont pas eu autant de force de levier depuis des décennies, et certainement pas depuis la récession de 2008-2009 », analyse auprès de l'AFP Susan Schurman, professeure spécialisée sur les relations dans le monde du travail à l'université Rutgers. headtopics.com

