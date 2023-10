Journal économique et financier

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu vendredi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, une"bonne occasion" de maintenir les lignes de communication ouvertes entre les deux rivaux géopolitiques, selon la Maison blanche.

Wang Yi avait auparavant rencontré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, alors que les deux pays cherchent à gérer leurs différences tout en préparant le terrain pour une réunion attendue entre Joe Biden et le président chinois, Xi Jinping, en novembre.

Le porte-parole de la Maison blanche, John Kirby, a dit aux journalistes que Joe Biden espérait toujours rencontrer bientôt Xi Jinping. Il n'a toutefois pas pu dire si un accord concernant une rencontre entre les deux chefs d'Etat en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) avait été trouvé."Le président a déclaré qu'il s'attendait à rencontrer à nouveau le président Xi. headtopics.com

"Selon (le président américain), il s'agit d'un développement positif et d'une bonne occasion de poursuivre la conversation", a-t-il ajouté au sujet de la rencontre entre Joe Biden et Wang Yi. Wang Yi a entamé jeudi une visite de trois jours aux Etats-Unis, la première effectuée par un ministre chinois des Affaires étrangères à Washington depuis la prise de fonction de Joe Biden. reuters.

