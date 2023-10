Journal économique et financier

(Reuters) - Israël rejette les appels à un répit à Gaza, alors que ses plus proches alliés occidentaux se sont ralliés à l'idée de"pauses humanitaires", c'est-à-dire d'arrêts temporaires des bombardements.

La question a divisé Israël et ses soutiens, notamment les Etats-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres du G7 comme le Japon. Selon Israël, les attaques du Hamas du 7 octobre ont fait 1.400 morts, et plus de 200 personnes ont été prises en otage.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a annoncé plus tôt dans la soirée que les forces aériennes et terrestres israéliennes sont en train d'étendre leurs opérations dans la bande de Gaza. headtopics.com

(Reuters) - Israël rejette les appels à un répit à Gaza, alors que ses plus proches alliés occidentaux se sont ralliés à l'idée de"pauses humanitaires", c'est-à-dire d'arrêts temporaires des bombardements.

La question a divisé Israël et ses soutiens, notamment les Etats-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres du G7 comme le Japon. Selon Israël, les attaques du Hamas du 7 octobre ont fait 1.400 morts, et plus de 200 personnes ont été prises en otage. headtopics.com

Vendée : du matériel neuf pour le Comité départemental handisports | Le Journal du Pays YonnaisEn cette rentrée, 5 000 € ont été investis par le comité départemental handisport de Vendée pour l'acquisition de matériel neuf. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierEPISODE 55. « Le jour où on fait 5.000 euros de chiffre d'affaires par jour, je viens en slip au bureau ». C'est le pari que Wilfried Granier s'est lui-même lancé peu de temps après les débuts de Superprof, une société qui fait matcher le bon prof particulier avec chaque élève. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierLe secteur des services - qui englobe le tourisme, dont dépend près de 12% du PIB espagnol - a connu une nouvelle fois une dynamique positive (+0,9% après +0,8% au deuxième trimestre), à la faveur d'une forte fréquentation estivale. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierDans ce contexte, les permis de construire ont poursuivi leur chute en septembre, avec 371.300 nouveaux logements autorisés en 12 mois. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierOPINION. Les tendances sont claires : les téléphones intelligents seront remplacés par des expériences XR omniprésentes grâce à des lunettes légères offrant une résolution, des fréquences d'images et une plage dynamique sans précédent. Par Xavier Dalloz, consultant spécialisé dans les nouvelles technologies. Lire la suite ⮕

Journal économique et financierPARIS - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé vendredi dans les premiers échanges au gré de résultats d'entreprises diversement appréciés. À Paris, le CAC 40 perd 0,79% à 6.834,52 points vers 07h49 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,16% tandis qu'à Francfort, le Dax avance de 0,03%. Lire la suite ⮕