Journal économique et financier

Vingt jour après les attaques sanglantes du Hamas dans le sud d'Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'armée de Tsahal veut franchir une nouvelle phase dans sa riposte.

Autrement dit, Tsahal opterait pour une nouvelle attaque terrestre nocturne. Plus tôt ce vendredi, elle avait annoncé avoir mené un « raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza », épaulée par « des chasseurs et des drones » visant des objectifs du Hamas.

« Ces dernières heures, nous avons intensifié les attaques contre Gaza », a confirmé le porte-parole Daniel Hagari lors d'une conférence de presse télévisée. Il a indiqué que l'armée de l'air israélienne menait des frappes à grande échelle visant des tunnels et d'autres infrastructures. headtopics.com

« En plus des attaques menées ces derniers jours, les forces terrestres étendent ce soir leurs opérations », a déclaré Daniel Hagari, laissant penser que l'offensive terrestre préparée par l'armée israélienne pourrait débuter.

Israël compte toujours plus de 229 citoyens ou binationaux pris en otages et emprisonnés dans la banque de Gaza par le mouvement islamiste. Le Hamas interpelle le monde L'accès à internet et les réseaux de communication mobile ont été interrompus dans la bande de Gaza, selon l'observatoire Networks et l'opérateur palestinien de télécommunications Jawwal. headtopics.com

Le Croissant-Rouge palestinien a dit avoir perdu tout contact avec ses centres d'opération à Gaza ainsi qu'avec toutes ses équipes déployées sur place.

